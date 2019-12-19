شاهد.. بيتر ميمي لأول مرة برفقة أخيه الصغير عبر" إنستجرام"

يشارك المخرج بيتر ميمي، أحدث اخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



حيث نشر المخرج المتألق، صورة له برفقة اخية الصغير،اثناء تواجدهم فى أحد المطاعم، على حسابه الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .



علق" ميمى"على الصورة:"أخي الصغير"حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



ظهر بيتر ميمي،مرتديا تيشرت روز فاتح، واعتمد تسريحة شعر متألقة وجذابة، وحسن المظهر، وظهر أخيه مرتديا تيشرت ازرق غامق، واعتمد أيضاً تسريحة شعر هادية وبسيطة .



فيلم" كازابلانكا":



حيث شارك المخرج المبدع بيتر ميمي، فى اخراج فيلم" كازابلانكا" ويدور أحداث الفيلم حول إطار الاكشن والتشويق والإثارة، ويشكلون ثلاث رجال يدعى عمر المر، وعرابى، ورشيد، وهم ثلاث مجرمين فى عصابة متن السفن يدعى" هجامين البحر" ويقوموا بمهمة صعبة ضد رجال القراصنة، وشارك في بطولة هذا الفيلم عدد من نجوم الفن منهم، اميرة كرارة، وغادة عادل، عمرو عبد الجليل،إياد نصار،محمود البزاوى، تأليف هشام هلال .



يذكر أن بيتر ميمي، بدأ تصوير مسلسل" اختيار" للفنان أمير كرارة، وإسلام جمال، أحمد العوضي، دينا فؤاد، آسر ياسين، تأليف باهر دويدار، وتدور أحداث المسلسل حول قصة الشهيد البطل أحمد صابر المنسي، الذى استشهد فى كمين مربع البرث فى مدينة رفح المصرية 2017 .