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موعد مباراة أهلي جده وضمك اليوم الخميس 19/12/2019 بالدوري السعودي.. القنوات الناقلة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:53 ص
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الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
حسام مجدي
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يستعد نادي أهلي جده السعودي لمواجهة نظيره نادي ضمك اليوم للخميس 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

موعد مباراة أهلي جده وضمك اليوم بالدوري السعودي وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي أهلي جده ضد نظيره نادي ضمك اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جده وضمك اليوم في الدوري السعودي

وستذاع مباراة نادي أهلي جده ضد نظيره نادي ضمك اليوم في بطولة الدوري السعودي الممتاز على قناة "السعودية الرياضية 4" بتعليق بلال علام.

ترتيب أهلي جده وضمك في الدوري السعودي

ويحتل نادي أهلي جده المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 20 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي ضمك في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 7 نقاط من أصل 11 لقاء خاضه حتى الآن في بطولة الدوري.

متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر نادي ال نادي النصر جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة.

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