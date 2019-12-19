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عمرو وهبة لـ"الفجر الفني": "ماكو"مُفاجأَة وتعاوني مع الزعيم شرف ليا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
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عمرو وهبة
عمرو وهبة
يارا أحمد
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أعرب الفنان عمرو وهبة، عن سعادته، بتكريمه مؤخرًا في مهرجان "وشوشة" مشيرًا إلى أن مسلسل "الواد سيد الشحات" فتحة خير له وانه سعيد بنجاحه مع الجمهور وردود الأفعال حوله.

وتابع في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه سعيد بالعمل مع النجمة دنيا سمير غانم، ويتمني تكرار التجربة معها، وأنها نجمة متميزة.


وأضاف أنه حاليًا يواصل تصوير فيلم "ماكو" وأن دوره مختلف وبعيد تمامًا عما قدمه من قبل وأن دوره سيكون مفاجأة للجمهور وأنه سيظهر كضيف شرف في فيلم "شريط ٦".

وتابع أن تعاونه مع الزعيم عادل امام، في مسلسل "فلانتينو" من حسن حظه وانه إضافة وإي فنان يتمني العمل مع الزعيم وتكتم عن تفاصيل دوره.

وفي سياق آخر، يُشار أن عمرو خاض الماراثون الرمضاني بمسلسل "بدل الحدوتة ٣"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة دنيا سمير غانم، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، هشام ماجد، شيماء سيف، محمد سلام، سارة ابراهيم،محمود أوتكا، محمد قاسم ،تأليف أيمن وتار،إخراج خالد الحلفاوى،إنتاج سينرجى.

وعلى صعيد آخر، يشارك عمرو حاليًا في فيلم "ماكو " ، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، بطولة قصي الخولي، نيكولا معوض، وبسمة.

والجدير بالذكر أنَّ ، عمرو يشارك حاليًا في مسلسل "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام،طارق الأبيارى،دلال عبد العزيز،داليا البحيري، حمدي الميرغني، رانيا محمود ياسين ،وفاء صادق،محمد الكيلاني، إلهام عبد البديع، سليمان عيد،هدي المفتي، بدرية طلبة، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، والمسلسل خرج من السباق الرمضاني الماضى، ومن المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠.
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عمرو وهبة

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