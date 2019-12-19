سعد لمجرد يتألق في موسم الرياض (صورة)



تألق المطرب سعد لمجرد فى حفله الغنائي، الذي أحياه مساء أمس على مسرح محمد عبده، فى بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وأشعل سعد لمجرد الحفل بأغنية "لمن نشكي حالا"، كما أنه قدم العديد من الأغاني منها "إنساي، يخليك لى، كازابلانكا، نجيبك نجيبك، وأنت معلم وغيرها".



يشار إلى أن آخر أعمال المطرب سعد لمجرد أغنية"إنساي"، الذي شارك بها مع الفنان محمد رمضان، وتم طرحها على قناته الرسمية على اليوتيوب وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات عالية فور طرحها.



جدير بالذكر أن سعد لمجرد هو مغني وراقص وممثل وكاتب كلمات وملحن ومنتج موسيقي البوب المغربي، كما أنه ترعرع وسط عائلة فنية فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي، وجاءت شهرته بعد أن حطمت أغانيه العربية باللهجة الدارجة المغربية أرقاما قياسية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب.