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أول تعليق من حماده صدقي بعد قيادته للهلال السوداني

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
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حمادة صدقي
حمادة صدقي
ريهام عبد المحسن
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أكد حماده صدقي المدير الفني للهلال السوداني الجديد بأن التحدي مع فريقه سيكون قوي في الفترة المقبلة.
وقال صدقي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"أتمنى تقديم شئ مع الهلال على المستويين المحلي والأفريقي وقدت تدريب الفريق اليوم والتحدي سيكون قوي في الفترة المقبلة".

وأضاف :"المفاوضات كانت منذ عدة أسابيع للاتفاق على تفاصيل التعاقد وكنت أمتلك عدة عروض وناد مصري فاوضني اليوم".

وتابع :"افكر حاليا في مواجهتي النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز قبل مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأردف قائلا :"التحدث عن الصفقات مبكر للغاية ولا أفكر في ضم لاعبين من الدوري المصري".

واختتم صدقي تصريحاته قائلاً :"اللاعبين روحهم المعنوية مرتفعة ويسعون لتقديم آداء مميز".

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حمادة صدقي اليوم الكرة المصرية الان الدوري المصري

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