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شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي _محمد فتحي
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أقيمت مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 من ديسمبر، حفل فعاليات النسخة السادسة من انترناشيونال فاشون أورد، فى احتفالية كبرى، قدمتها الاعلاميتان رشا سليمان، وإيمان حمداوى، يديرها الاعلامى أحمد عليوة رئيس الإتحاد العربي للموضة والأزياء .

وحضر فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أورد، في احتفالية كبرى، قدمتها الاعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك بحضور الفنانة نيرمين الفقي، ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، وملك قورة، وعبير منير ومصمم الأزياء هاني البحيري، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

غناء ساندي 

أحيت المطربة الشابة ساندي، منذ قليل حفل مهرجان إنترناشونال فاشون بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث أطربت جمهورها بأغنية "الحلم" التي لاقت تفاعلًا كبيرا بين الحضور.

ونسقت "ساندي" ظهورها أسود من أعلى، وذهبي ومن أسفل مما جعل شكلها مختلف، وتركت شعرها منسدلًا واعتمدت على ميك اب خفيف مما أظهر براءتها.

ملك قورة بفستان زفاف

وظهرت "قورة" بفستان زفاف "أوف ويت" منقوش، وتركت شعرها منسدلًا مما أظهر جمالها، واعتمدت كالعادة على الميك اب الهادئ مما أظهر جمالها وارتدت عقد تناسق مع الفستان.



ورحب الإعلامي أحمد عليوة، بالحضور لمصممين الموضة والازياء، حيث أشادوا بالشباب المصممين للموضة والأزياء من أنحاء العالم وليس مصر فقط، والهدف من ذلك خلق تفاعلات حقيقة واكتساب الخبرات والثقافات الجديدة من كبار المصممين من الوطن العربي .


واستكمل حديثه : أن موضوع فعاليات النسخة السادسة، عن المرأة أنها نصف المجتمع حيث شارك فى هذه الفعاليات 6 من مصممات الازياء العالمية فى الموضة، سماح مهران، وريما الناصر مصممة الأزياء السعودية، والسعودية ريهام زاهى، وسهام المرابط مصصمة ازياء مغربية، و د . ايمان عفيفي، و دكتور الإنسان احمد ابو حليمة .

وفى ختام فعاليات النسخة السادسة من انترناشيونال فاشون اورد، عبرت زينب الشهيبي نائب رئيس اتحاد عن سعادتها لحضورها وحضور نجوم الفن فى فعاليات النسخة السادسة من انترناشيونال فاشون اورد، وأنه سيتم تحديد موعد قريبا لعمل دورات تدريبية وتشجيعية للشباب المهتمين بالموضة والأزياء والموهوبين فى هذا المجال .
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
شاهد.. 30 صورة لعارضات الأزياء لنسخة السادسة من انترناشيونال فاشون
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