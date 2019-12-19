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مجدي الهواري يروج بصورة أحمد عز لمسرحية "علاء الدين"

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص المخرج مجدي الهواري على التواصل الدائم مع متابعيه، ونشر الصور والفيديوهات الخاصة به على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام".


نشر مجدي الهواري صورة للفنان أحمد عز، وعلق قائلا"حكاية الصورة دي ياسادة فى اللينك ده"، وكان اللينك يحتوي على عدة صور من بروفات وكواليس مسرحية علاء الدين.


يذكر أن شخصيات مسرحية "علاء الدين" كالتالي:أحمد عز يجسد شخصية "علاء الدين"، والممثلة تارا عماد تجسد شخصية "ياسمين"، بينما يلعب هشام إسماعيل دور "جعفر الشرير"، ومحمد ثروت يلعب دور "المارد"، ويجسد دور "السلطان" الفنان سامي مغاوري.

"علاء الدين" تضم نخبة من النجوم وهم"أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، كريم عفيفي، هشام إسماعيل، إسلام إبراهيم، سامي مغاوري، محمد جمعة، ومن تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو، ضياء محمد، ومن إخراج مجدي الهواري.
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