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رئيس "الدولية للهجرة": حريصون على عدم تفريغ مصر من عقولها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
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لوران دي بوك
لوران دي بوك
كساب أحمد
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قال لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن هجرة الكفاءات إلى الدول الأوربية أكثر من هجرة غير الكفاءات، ولكن لا يتم الترويج لهذا الأمر، لافتَا إلى أن هناك دراسة بريطانية أثبتت هذا الأمر في لندن، وهو ما يعود بالنفع على بريطانيا، ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك خوفًا من هجوم اليمين المتطرف.

وتابع "بوك"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن هناك عدد كبير من المصريين في الخارج حققوا نجاحات كبيرة، ورغم أهمية هجرة الكفاءات، فلا يتم الترويج لها لأن قد تؤدي إلى هجرة كل الكفاءات إلى الخارج، مشيرًا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، حريصة على عدم هجرة العقول المصرية إلى الخارج، وتفريغ مصر من عقولها.

ولفت إلى أن المنظمة تدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار وضعنا برنامجًا لاختيار 1000 مصري للهجرة إلى برلين، مشددًا على ضرورة الوصول إلى منظومة تكفل للكفاءات بالهجرة إلى الخارج، وعند جمع جزء من الأموال العودة مرة أخرى لبلادهم وضخ هذه الأموال في بلادهم.
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الكلمات المفتاحية

هجرة مصر العقول المصرية

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