هنا الزاهد تكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة مشاركتها في "تيمون وبومبا"

كشفت الفنانة هنا الزاهد، انها لم تشارك في مسلسل "تيمون وبومبا" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل وأنه مشروع أحمد فهمي وأكرم حسني وتمنت لهم النجاح.



وأضافت هنا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أ نها حاليًا تقرأ عدد من السيناريوهات لاختيار الأفضل للمشاركة به خلال موسم رمضان المقبل، وأنها لم تستقر حتى الآن على أي عمل.



يذكر أن هنا الزاهد، هي ابنة شرين المنزلاوي، وتزوجت من الفنان الراحل طلعت زكريا، وفي أغسطس 2018 احتفلت بحفل خطوبتها من الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي اقتصر علي العائلتين وبعض الأصدقاء.





وشاركت "الزاهد" مؤخرا في مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو بطولة أحمد فهمي ومحمد محمود وياسر الطوبجي وبيومي فؤاد ومحمد الصاوي ومحمد عبدالرحمن وهيفاء وهبي وأكرم حسني، تأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سنيرجي.





جدير بالذكر أن "الزاهد" شاركت في الكثير من الأعمال الفنية منها، "أيوب"، "سك علي إخواتك"، "في ال لا لا لاند"، "الميزان"، "مأمون و شركاه"، "ألف ليلة وليلة"، "مولانا العاشق"، "البيوت أسرار"، "فرق توقيت"، "يوميات ونيس"، "قصة حب"، " المشخصاتي"،"خطة جيمي"، "عقدة خواجة"، "بني آدم".

