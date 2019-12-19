Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 3 × 0 كولشيستر | كأس رابطة المحترفين

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد مرعي
Advertisements
حسم نادي مانشستر يونايتد تأهله لدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس الكاراباوا"، وذلك بعد فوزه على كولشيستر بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.


وأحرز ماركوس راشفورد أولي أهداف الشياطين الحمر في الدقيقة 51 ، ليضيف بعدها جاكسون مدافع نادي كولشيستر الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، قبل أن يختتم أنطوني مارسيال أهداف فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 61 ، ليتأكد تأهل الشياطين الحمر لدور نصف النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتدج مانشستر يونايتد الليلة لبط

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 5 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 5 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي مقموص في الأهلي.. والسبب كهربا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 2 ديربي كاونتي | تعليق حفيظ دراجي - كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أهداف مباراة - أكسفورد يونايتد 0 × 3 مانشستر سيتي | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أهداف مباراة - وست هام يونايتد 1 × 3 توتنهام | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أهداف مباراة - مانشستر سيتي 2 × 0 فولهام | دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ركلات الجزاء - كولشيستر 4 × 3 توتنهام | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ركلات الجزاء - مانشستر يونايتد 5 × 3 روشديل | كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

09:13 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status