"بفستان اوف ويت".. أول ظهور لملك قورة بعد زفاف شقيقتها (صور)

أطلت الفنانة ملك قورة، مساء اليوم، في مهرجان انترناشونال فاشون بإطلالة متميزة حازت على إعجاب جميع الحضور.









وظهرت "قورة" بفستان زفاف "أوف ويت" منقوش، وتركت شعرها منسدلًا مما أظهر جمالها، واعتمدت كالعادة على الميك اب الهادئ مما أظهر جمالها وارتدت عقد تناسق مع الفستان.





وحضر فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أورد، في احتفالية كبرى، قدمتها الاعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك بحضور الفنانة نيرمين الفقي، ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.