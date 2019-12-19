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أهداف مباراة - لو مان 1 × 4 باريس سان جيرمان | كأس الرابطة الفرنسية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:56 ص
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باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد مرعي
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حسم نادي باريس سان جيرمان تأهله إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا، بعد فوزه على نادي لومان؛ بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.

وسجل باولو سارابيا أولي أهداف البي إس جي في الدقيقة 21، قبل أن يضاعف الكاميروني "تشوبو مواتينج"، النتيجة لباريس سان جيرمان بهدف ثانٍ في الدقيقة 41، ليعزز بعدها "كيليان مبابي"، تقدم فريقه، بإضافته الهدف الثالث بعدها بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 48، أضاف الأرجنتيني "أنخيل دي ماريا"، الهدف الرابع، قبل أن يقلص "مانزالا" الفارق في الدقيقة 54، لكنه لم يمنع باريس سان جيرمان من الصعود لدور الـ 8.

وتأهل نادي ليون إلى الدور نفسه، وذلك بعد فوزه على تولوز بأربعة أهداف مقابل هدف، وأمينيه بعد فوزه على رين 3-2 ، وبريست على بوردو 2-0 ، وستراسبورج على نانت 1-0 وسانت إيتيان على نيم 2-1.
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