Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير عسكري يكشف أهمية اجتماع رؤساء الأركان الأفارقة (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:01 ص
Advertisements
اجتماع رؤساء الأركان
اجتماع رؤساء الأركان
أمنية فوزي
Advertisements
كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن أهمية اجتماع رؤساء الأركان وأجهزة الأمن الأفارقة، قائلًا إن أهمية الاجتماع تأتي من اجتماع لجنة الخبراء والتي بحثت كل الموضوعات الخاصة بالأمن والسلم بالقارة الأفريقية.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أن لجنة الخبراء أصدرت تقريرًا تم عرضه على رؤساء الأركان وأجهزة الأمن الأفارقة، وبعدها يتم عرض ما توصل إليه رؤوساء الأركان للجنة وزراء الدفاع.

وأشار إلى أن هذه المنهجية من 3 مستويات، وهي منهجية محترفة جدًا ومتميزة، وتتناول موضوع من أهم الموضوعات بالقارة الأفريقية وهو موضوع الأمن والسلم، معلقًا: "بدون الأمن والسلم لن نستطيع فعل شيء في القارة الأفريقية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رؤساء الأركان توك شو أخبار

أخبار تهمك

رمضان صبحي مقموص في الأهلي.. والسبب كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش ليفربول LIVERPOOL NOW

منذ حوالي 9 ساعات

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الأهلي الأسطورة لايف ON SPORT الأهلي Yalla shoot الآن

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 8 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ حوالي 7 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الاهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

برلماني: مصر ستحقق حياة أفضل للمواطن الإفريقي

سامح شكري: مصر ستمثل الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين

عاطف لبِيب يعلن تأسِيس الاتِحَادِ العام لِلمعلِمِينَ الأَفارِقةُ

أماني الطويل: تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة أهم التحديات أمام مصر خلال ترأسها للاتحاد الإفريقي

"بخيت": رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي دليل على إجماع وثقة القارة في بلادنا

السيسي: تماسك المؤسسات الوطنية في الدول الإفريقية سيؤدي لدحر الكيانات الإرهابية

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي ON SPORT رابط ماتش الأهلي TIME SPORT

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس 19/ 12 / 2019 يلا شووت رابط ماتش الاهلي ON SPORT

07:12 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

06:01 م

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

07:47 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status