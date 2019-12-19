خبير عسكري يكشف أهمية اجتماع رؤساء الأركان الأفارقة (فيديو)

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن أهمية اجتماع رؤساء الأركان وأجهزة الأمن الأفارقة، قائلًا إن أهمية الاجتماع تأتي من اجتماع لجنة الخبراء والتي بحثت كل الموضوعات الخاصة بالأمن والسلم بالقارة الأفريقية.



وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أن لجنة الخبراء أصدرت تقريرًا تم عرضه على رؤساء الأركان وأجهزة الأمن الأفارقة، وبعدها يتم عرض ما توصل إليه رؤوساء الأركان للجنة وزراء الدفاع.



وأشار إلى أن هذه المنهجية من 3 مستويات، وهي منهجية محترفة جدًا ومتميزة، وتتناول موضوع من أهم الموضوعات بالقارة الأفريقية وهو موضوع الأمن والسلم، معلقًا: "بدون الأمن والسلم لن نستطيع فعل شيء في القارة الأفريقية".

