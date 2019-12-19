ساندي في حفل انترناشونال فاشون (صور)

أحيت المطربة الشابة ساندي، منذ قليل حفل مهرجان إنترناشونال فاشون بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وأطربت "ساندي" جمهورها بأغنية "الحلم" التي لاقت تفاعلًا كبيرا بين الحضور.





ونسقت "ساندي" ظهورها أسود من أعلى، وذهبي ومن أسفل مما جعل شكلها مختلف، وتركت شعرها منسدلًا واعتمدت على ميك اب خفيف مما أظهر براءتها.





وحضر فعاليات النسخة السادسة من انترناشونال فاشون أورد، في احتفالية كبرى، قدمتها الاعلاميتان رشا سليمان وإيمان حمداوي، وذلك بحضور الفنانة نيرمين الفقي، ورانيا منصور ومنة جلال وأمل رزق، ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.



