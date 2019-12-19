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أميرة بهي الدين: مصر أصبحت تخاطب العالم عن طريق الشباب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
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أميرة بهي الدين
أميرة بهي الدين
أمنية فوزي
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قالت المحامية والكاتبة أميرة بهي الدين، إن منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة تحول إلى منصة مصرية عالمية تخاطب فيها مصر العالم عن طريق الشباب، لافتة إلى أن هناك أهداف هامة ومعلنة لمنتدى شباب العالم.

وأضافت "بهي الدين"، خلال حوارها مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أن القيادة السياسية بثقلها وأهميتها تحضر جلسات المنتدى، وتفصح عن وجهة نظر مصر في القضايا المختلفة.

وأشارت إلى أن مصر لها تجربة عملية في عدد من الموضوعات التي تطرح في المنتدى، معلقة: "مصر تأتي مثالًا لتجربة مختلفة"، موضحة أن منتدى شباب العالم يضع النموذج الواقعي لانهيار الدولة القومية، ونموذج الحفاظ على الدولة القومية.
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منتدي العالم مصر توك شو

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