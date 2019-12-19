شاهد..مواقف طريفة تجمع ما بين خالد أنور وهند عبد الحليم (فيديو)

تشارك الفنانة هند عبد الحليم، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



حيث نشرت الفنانة الشابة، فيديو لها برفقة الفنان خالد أنور، أثناء استاضفتهم فى برنامج" fameable"، لعدة مواقف طريفة ومن بينهما عقد خالد انور شعر هند على هيئة ضفيرة، وهى اختارت له ملابس جديدة، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الفيديو .



علقت "عبد الحليم"على الفيديو:"شكرا يا خالودااا على الضفيرة"حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





اخر اعمال الفنانة هند عبد الحليم الدرامية:



مسلسل "زودياك" حيث شاركت الفنانة هند عبد الحليم فى بطولة هذا المسلسل، وعدد من نجوم الفن منهم،إنجى ابو زيد، خالد انور، احمد خالد صالح،اسماء ابو اليزيد،محمد مهران ،انتاج محمود كامل،تأليف أحمد خالد توفيق.



يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم شاركت فى بطولة "مسلسل "عالم افتراضي" وعدد من نجوم الفن منهم،عائشة بن أحمد،احمد صلاح السعدنى،كريم سرور،ولاء الشريف،انتاج إبراهيم فخر،تأليف إياد صالح .