Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد..مواقف طريفة تجمع ما بين خالد أنور وهند عبد الحليم (فيديو)

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
Advertisements
خالد أنور
خالد أنور
رباب مصطفي
Advertisements
تشارك الفنانة هند عبد الحليم، أحدث اخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشرت الفنانة الشابة، فيديو لها برفقة الفنان خالد أنور، أثناء استاضفتهم فى برنامج" fameable"، لعدة مواقف طريفة ومن بينهما عقد خالد انور شعر هند على هيئة ضفيرة، وهى اختارت له ملابس جديدة، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الفيديو .

علقت "عبد الحليم"على الفيديو:"شكرا يا خالودااا على الضفيرة"حيث نالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


اخر اعمال الفنانة هند عبد الحليم الدرامية:

مسلسل "زودياك" حيث شاركت الفنانة هند عبد الحليم فى بطولة هذا المسلسل، وعدد من نجوم الفن منهم،إنجى ابو زيد، خالد انور، احمد خالد صالح،اسماء ابو اليزيد،محمد مهران ،انتاج محمود كامل،تأليف أحمد خالد توفيق.

يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم شاركت فى بطولة "مسلسل "عالم افتراضي" وعدد من نجوم الفن منهم،عائشة بن أحمد،احمد صلاح السعدنى،كريم سرور،ولاء الشريف،انتاج إبراهيم فخر،تأليف إياد صالح .
Advertisements

أخبار تهمك

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

رمضان صبحي مقموص في الأهلي.. والسبب كهربا

منذ ساعة و 22 دقيقة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول ضد مونتيري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
07:04 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

08:10 م

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

07:12 م

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

09:13 م

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

09:15 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status