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"دافئ نهارا وبارد ليلا".. الأرصاد تكشف طقس اليوم الخميس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، بشأن طقس اليوم الخميس، 2019/12/19، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا بارد ليلاً.

وتابعت الهيئة في بيانها: "كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد، وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب الصعيد".

وأشارت إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة فقد جاءت كالأتي:
المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 11 22
شبين الكوم 11 21
طنطا 11 21
دمنهور 11 20
الإسكندرية 11 21
بلطيم 11 20
مطروح 12 19
السلوم 11 20
سيوة 9 19
بورسعيد 14 21
دمياط 16 21
الزقازيق 12 21
الإسماعيلية 10 22
السويس 10 22
العريش 11 20
رفح 10 20
رأس سدر 12 23
نخل 1 20
نويبع 15 22
طابا 8 21
كاترين 1 15
الطور 13 24
شرم الشيخ 16 24
الغردقة 15 25
مرسى علم 16 25
الفيوم 10 22
بني سويف 10 22
المنيا 9 22
أسيوط 8 21
سوهاج 9 22
قنا 9 24
الأقصر 9 25
أسوان 11 26
أبو سمبل 14 25
الوادي الجديد 11 24
شلاتين 18 25
أبو رماد 17 24
حلايب 19 24
رأس حدربة 19 24
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