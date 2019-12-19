أصغر مطور برامج في العالم يشيد بالسيسي: "يؤدي عملًا رائعًا"

أشاد يوما سورينتو، أصغر مطور برامج في العالم، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، بتنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.



وأشار "سورينتو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، إلى أن المشاركة في منتدى شباب العالم هذا العام أوسع، وأن الكثير من الأمور تحسنت عن العام الماضي.



وأضاف أصغر مطور برامج في العالم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي عملًا رائعًا للغاية، وأن كل العاملين على المنتدى أدوا عملًا رائعًا.



كما تحدث عن الروبوت صوفيا، قائلًا: "الروبوت صوفيا تعد مصدر إلهام بالنسبة لي؛ لأني أحب أن أعمل على الذكاء الاصطناعي، متابعًا: "الروبوت صوفيا تعلمنا قيمة الذكاء الاصطناعي، يسهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وربما في المستقبل يكون لي مشروعات مشابهة لـ الروبوت صوفيا".

