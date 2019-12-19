اسعار الدولار اليوم الخميس 19-12-2019 ..ارتفاعات طفيف في سعر العملة الخضراء بعد كسرها مستوي 16 جنيه

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس19-12-2019، في بداية تعاملاتها الصباحية، التى تعرضت لبعض من الأرتفاعات أمس بعد انخفاضات حاده كسرت خلالها العملة الخضراء مستويات 16 جنيه لأول مرة منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي.

اسعار الدولار اليوم خميس 19-12-2019 :

وحققت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس19-12-2019 في جميع البنوك، نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك المركزي، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي مصرف ابو ظبي سجل سعر الدولار نحو 16.01 جنيه للشراء و16.16جنيه للبيع، وبلغت اسعار الدولار في البنك الأهلى وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك قناة السويس نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

أسعار الدولار خلال 2019 :

وشهدت أسعار الدولار تراجعا بأكثر من 11% منذ بداية عام 2019 وحتى الآن ، حيث ارجعها المحللون الاقتصاديون، إلى ارتفاع ايرادات الدولة من العملة الصعبة، وتراجع الطلب عليها.

تـوقعات اسعار الدولار

وتوقعت شركة فاروس القابضة في تقريرا حديث لها، أن يسجل سعر صرف الدولار خلال العام المالي القاد 2020-2021 نحو 16.5 جنيه، على أن يرتفع إلى 17.1 جنيه في العام المالي المالي 2022-2023.