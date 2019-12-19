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موظف بالعاصمة الإدارية: 7 آلاف يعملون في مبنى مجلس النواب

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:15 ص
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محمد حسن إسماعيل
محمد حسن إسماعيل
داليا الحسين
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أشاد محمد حسن إسماعيل، أحد العاملين بالمشروعات القومية بـالعاصمة الإدارية الجديدة، بشهادة أمان التي أطلقتها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن شركة المقولين العرب شرحت لكل العمالة المؤقتة وغير المنتظمة بها أهمية ومميزات شهادة أمان.

وأضاف "إسماعيل"، حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، الأربعاء، أن هناك إقبال كبير من العاملين على شهادة أمان بعد معرفة مميزاتها، مشيرا إلى أنه يعمل في مشروع العاصمة الإدارية منذ عامين ونصف.

ولفت إلى أن "مشروع انشاء مجلس النواب في العاصمة الإدارية يضم 7 آلاف عامل، ونسابق الزمن من أجل الانتهاء من أعمال الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة".
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