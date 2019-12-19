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4 تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يخوض الأهلي اختبارًا قويًا وذلك عندما يواجه نظيره الإسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد "المكس" في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، فيما يخوض الإسماعيلي المباراة في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات الثلاثي رمضان صبحي وعمرو السولية وأحمد فتحي بسبب الإصابة حيث يعاني رمضان من مزق في العضلة الخلفية، فيما يعاني السولية من نزلة برد شديدة، وفتحي من كدمة قوية في الركبة.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - محمد مجدي "قفشة" - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.
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