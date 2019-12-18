صندوق النقد الدولي يوافق على خطة إسقاط ديون الصومال

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الموافقة على خطة تمويل ستساعد الصندوق على تغطية حصته من إسقاط ديون الصومال، حسب ما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق في بيان الأربعاء.











وأوضحت

مديرة الصندوق،

كريستالينا جورجيفا

، في بيان، اليوم الأربعاء، أن

خطة التمويل تتضمن منحاً نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية للصندوق، دون أن تذكر تفاصيل أخرى عن حزمة التمويل، وسَتُستخدم الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد.