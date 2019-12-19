أصغر مطور برامج في العالم: "صوفيا" مصدر إلهامي

قال يوما سورينتو، أصغر مطور برامج في العالم، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، إنه يفكر في عمل تطبيقات تغير العالم، وتجعل الحياة أسهل، ويساعد من خلالها البشر، مؤكدًا أن التكنولوجيا هامة للغاية.



وأضاف "سورينتو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأربعاء، أن الروبوت صوفيا مدهشة ومتطورة جدًا، رغم أنها في المراحل الأولية، وفي المستقبل ستتغير وتتطور أكثر.



وتابع: "الروبوت صوفيا تعد مصدر إلهام بالنسبة لي؛ لأني أحب أن أعمل على الذكاء الاصطناعي"، متابعًا: "الروبوت صوفيا تعلمنا قيمة الذكاء الاصطناعي، يسهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وربما في المستقبل يكون لي مشروعات مشابهة لـ الروبوت صوفيا".

