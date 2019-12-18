جمال الشريف يكشف عن فضيحة تحكيمية في الكلاسيكو





كشف جمال الشريف المحلل التحكيمي لمجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن فضيحة تحكيمية في مباراة الكلاسيكو بين فريق ريال مدريد وفريق برشلونة والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين 0-0 على ملعب الكامب نو.





وقال جمال شريف عقب المباراة : "في الدقيقة 17 حدث ضربة من راكيتيش بالقدم على ساق فاران مع ان الكرة كانت فوق الرؤوس، المخالفة موجودة،وهذة تعد ركلة جزاء ريال مدريد وانذار للكرواتي".





وأضاف : "في الدقيقة 18 من الشوط الأول أيضاً مسك من راكتيتش لفاران، خاص وان راكيتيتش لا يحاول رؤية الكرة، فقط يشد فاران، قبل تنفيذ الركنية وبعد الركنية ووصول الكرة، وراكيتيتش يشد فاران من القميص، وتعد أيضاً هذة ركلة جزاء وانذار".





وتابع : "استغرب فقط عدم تدخل تقنية الفيديو في اللقطتين، وخاصة الحالة الاولى واضحة جدا، استغرب لماذا لم تحتسب ركلتي جزاء لريال مدريد في الشوط الاول".





واعترض لاعبي ريال مدريد على عدم احتساب ركلتي جزاء خلال المباراة، وطالبه الحكم هيرنانديز هيرنانديز بالعودة إلى تقنية الڤار إلا أن حكم اللقاء قرر أنه لا يوجد اي أخطاء في منطقة الجزاء.







