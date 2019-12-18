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رمضان صبحي مقموص في الأهلي.. والسبب كهربا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:39 م
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كهربا ورمضان صبحي
كهربا ورمضان صبحي
عمر محمد
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أثار رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي الجدل في الساعات الماضية بسبب الإصابة المفاجئة التي لحقت به في العضلة الضامة قبل مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز غداً الخميس.

وأعلن النادي الأهلي غياب رمضان صبحي عن الفريق لمدة 4 أسابيع في الفترة القادمة بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخراً في تدريبات الفريق الأحمر.

وعلم "الفجر الرياضي" أن إصابة رمضان صبحي نجم القلعة الحمراء المفاجئة تعد سياسية وليست عضلية كما أعلن النادي الأهلي في الساعات الماضية بسبب غضب رمضان صبحي من إدارة النادي الأهلي عقب حسم صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي.

وتعاقد النادي الأهلي مع محمود كهربا لمدة 4 مواسم ونصف قادمة من أفيس البرتغالي عقب فسخ عقد اللاعب مع النادي البرتغالي.

ويشعر رمضان صبحي بالغضب من إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الذي لم ينهي تفاصيل شراء عقده مع نادي هيدرسيلفد الإنجليزي بصفة نهائية قبل نهاية الإعارة والتفرغ لحسم صفقة محمود عبد المنعم "كهربا" بعد الحديث عن وصول الصفقة إلى 50 مليون جنيه حيث يحصل كهربا على 9 ملايين جنيه في الموسم بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه حملة إعلانية ليصل إلى 13 مليون جنيه في الموسم الواحد، بخلاف قيمة الشرط الجزائي 400 ألف دولار تسدد لنادي أفيس البرتغالي.

ولجأ رمضان صبحي للإدعاء الإصابة لعدم المشاركة في مباريات الأهلي بداية من لقاء الإسماعيلي غداً الخميس في بطولة الدوري الممتاز لحين التوصل لحل مرضي مع إدارة الكرة في القلعة الحمراء.

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الكلمات المفتاحية

كهربا ورمضان صبحي كهربا رمضان صبحي الأهلي

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