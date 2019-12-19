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أبو الغيط: العالم العربي أضاع القضية الفلسطينية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
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أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
كساب أحمد
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قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اسرائيل تشعر بأنها تعيش في أبهى عصورها، لأنها وضعت الفلسطينيين في مأزق تاريخي وتلتهم الأراضي الفلسطينية، وتقضي على حلم القيام بالدولة الفلسطينية، لافتَا إلى أن المسؤول عن إضاعة القضية الفلسطينية هي أحداث 2011.

وتابع "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن العالم العربي أضاع القضية الفلسطينية، ولم يعد أحد يتحدث عن هذه القضية، معقبًا: "لا أحد يتحدث في المؤسسات الدولية والأمم المتحدة إلا عن الوضع في سوريا والتنافر في العالم الإسلامي".

ولفت إلى أن العالم العربي الآن عبارة عن حقل ألغام، لافتَا إلى أن كل دولة عضو في الجماعة لها احترامها، وهناك اختلاف بين الدول العربية، ولذلك يعمل على صياغة القرار العربي دون إيزاء أي دولة، معقبًا: "أنا ليا الجنة"
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