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نيقولا معوض يوضح أهمية الدعم النفسي لمرضي الإيدز وكيفية التعامل معاهم

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:39 م
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نيقولا معوض
نيقولا معوض
ولاء عبد الناصر
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أوضح الفنان نيقولا معوض، سفير الحملة العالمية لمكافحة الإيدز، أنه من الأفضل معرفة أعراض مرض الإيدز وطرق الوقاية منه لأنه يوجد عدد كبير من المصابين به، وهناك من يخافون من التعامل مع هؤلاء المرضى فلابد من التوعية الجيدة.

وأضاف نيقولا خلال كلمته فى المؤتمر السنوي لليوم العالمي للإيدز والذي أقيم اليوم تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، عن أهمية تقديم الدعم النفسي لهم لأنه من أصعب الأمراض الموجودة حيث يظهر المرض من سلوكيات يدينها المجتمع مثل المخدرات والجنس، إضافة إلى أن 90٪؜ من المصابين يخافون من إعلان إصابتهم بالإيدز.

وأكد "نيقولا" على أن الجميع مسؤول عن تقديم الدعم والتوعية الصحية والوقائية لهم.

وفى نهاية حديثه، شكر نيقولا جميع القائمين على هذا المؤتمر من وزارة الصحة والسكان وفريق الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

يشار إلى أن آخر أعمال نيقولا معوض مسلسل "بلا دليل"، بطولة درة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبد الناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوي، عمر الشناوي، أحمد كرارة، إنعام الجريتلي، نيقولا معوض، مها نصار، ديانا هشام، وشيرين عرفة، تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.
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