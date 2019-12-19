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الجامعة العربية: هذه شروط الحديث عن صفقة القرن

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:37 ص
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ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
كساب أحمد
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قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قطر دول عضو في الجماعة العربية ولها رؤيتها ومسارها، ولن يعقب على تدخلها في شؤون بعض الدول العربية.

وتابع "أبو الغيط"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد شيء يسمى بصفقة القرن الآن، والحديث عن هذا الأمر لن يحدث إلا في ظل شروط معينة، منها إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى، وبقاء بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل في الحكم الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن استقرار الوضع السياسي في أمريكا هو ما يحدد مستقبل الحديث عن صفقة القرن، وأي شيء لا يكون في صالح الفلسطينيين سيتم رفضه، وسيقف العالم العربي مع ما يريده الشعب الفلسطيني.
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الكلمات المفتاحية

نتنياهو قطر صفقة القرن ترامب

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