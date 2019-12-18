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ماذا قدم ميسي أمام ريال مدريد؟ (بالأرقام)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:29 م
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ميسي
ميسي
عبد الرحمن السيد
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حسم التعادل السلبي المباراة القوية التي جمعت برشلونة ضد غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض المؤجل من الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، عن حالته المعهودة بالتألق ضد ريال مدريد خلال مباريات الكلاسيكو، باعتباره هداف مواجهات كلا الفريقين برصيد 26 هدف خلال 41 مباراة، إلا ظهر على فترات متباعدة خلال الشوط الأول من الكلاسيكو، وسط تألق من خط وسط النادي الملكي الذي كان الأفضل باكتساح خلال اللقاء.

واصل ريال مدريد تفوقه على صعيد الأداء خلال الشوط الثاني، إلا أن ميسي حاول نقل البلوجرانا إلى المناطق الهجومية لإرباك دفاعات الميرنجي، وجاءت الفرصة الأبرز للبرغوث الأرجنتيني في الدقيقة 60 عندما مرر الفرنسي أنطوان جريزمان كرة أمام المرمى لميسي الذى أساء استلام الكرة بشكل غريب.

ويأتي تفوق ريال مدريد طولًا وعرضًا خلال أحداث المباراة بالرغم من تفوق برشلونة من حيث الاستحواذعلى الكرة، حيث بلغت نسبة استحواذ البلوجرانا 53% بواقع 587 تمريرة وبلغت دقة التمرير خلالها 87% فيما جاءت بنسبة 47% لصالح الميرنجي بواقع 516 تمريرة وبلغت دقة التمرير لدى نجم البلانكوس 88%.

وتمكن العملاق الكتالوني من إطلاق 9 تسديدات تجاه مرمى ريال مدريد، كان من بينهما 2 فقط بين القائمين والعارضة، فيما تمكن نادي العاصمة الإسبانية من إطلاق 17 تسديدة بالتمام والكمال كان من بينها 4 تسديدات بين القائمين والعارضة.
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