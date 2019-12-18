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ياسين أحمد السقا في أول أفلامه "Blue boy"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:26 م
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ياسين أحمد السقا
ياسين أحمد السقا
شيماء يونس
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نشر الفن الشاب ياسين السقا، على صفحته الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، صورة الملصق الأعلاني للفيلم وتعاونه في هذا العمل مع أبنة عامر منير "نور". 

وعلق "ياسين" على الصورة قائلا: "الأفيش ‏الرسمي لفيلمي القصير القادم "الصبي الأزرق"، الأفيش من رسم وتعديل نور عامر منيب"، وظهرت في التعليقات تشجيع كلا من والده أحمد السقا، والفنانة إنجي المقدم. 

يذكر أن ياسين، خاض تجربة التمثيل مع والده سابقًا، من خلال أول دور فني له، في شخصية طفل صغير بفيلم "ابن القنصل" عام ٢٠١٠، حيث قام بدور ناصر فتحى السماك صغيرا. 

وعلى صعيد آخر يشارك أحمد السقا، في بطولة فيلم "العنكبوت"، والذي ينتمي لنوعية الأكشن والأثارة، والذي يقوم فيه السقا بمشاهد أكشن كعادته، يشاركه في التمثيل مني زكي، وظافر العابدين، محمد لطفي والفنانة يسرا اللوزي.
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