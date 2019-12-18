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أحمد أبوالغيط: "القذافي" كان لديه أخطاء إجرامية.. ولكن

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:30 م
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القذافي
القذافي
كساب أحمد
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قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الليبي معمر القذافي، كان لديه أخطاء فادحة وربما إجرامية، لكن من مارس التدخل ضد الرئيس الليبي، كان عليه أن يعمل على إيجاد حكم بعد إسقاطه، حتى لا تظهر مليشيات تكون بديلة للدولة.

وتابع "أبوالغيط"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء: "عندما يحدث فراغ تحاول دول كثيرة ملء هذا الفراغ، وهذا الفراغ حدث من قبل جماعات إرهابية وتيارات متأسلمة في ليبيا".

وأشار إلى أن من يتحدث بأن الربيع العربي "عسل في عسل" أقول له بأن سوريا فقدت نصف مليون مواطن، وهذا ليس شئيًا مؤسفًا، ولكنه أمرًا حزينًا.
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معمر القذافي توك شو اخبار مصر احمد أبوالغيط

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