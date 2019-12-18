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الخميس.. أبطال مسلسل "رحيل زهرة" ضيوف "معكم منى الشاذلي"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:22 م
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منى الشاذلي
منى الشاذلي
شيماء يونس
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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أبطال مسلسل "رحيل زهرة"، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتدور أحداث الحلقة حول كواليس مسلسل "رحيل زهرة"، وكوكبة من النجوم، وذلك من خلال استضافة الفنان محمد رياض، حنان مطاوع، محمود عبد المغني، مدحت تيخا والمخرج حسني صالح في حديث شيق وفكاهي عن أحداث المسلسل ومن الحضور المغنية الشابة ياسمين علي التي أضافت جو من المرح وخفة الدم مع صوتها المميز على أجواء الحلقة.

وعلي صعيد أخر فأن طاقم عمل المسلسل، يتواجد الآن في أسوان لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار درامي ويتناول مشاكل الصعيد.

يذكر أن المسلسل يتناول قضية من قضايا الصعيد، ويربط بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويشارك في التمثيل منه فضالي، عمرو عبد الجليل ومحمد الشقنقيري، حيث يتكون من 45 حلقة وسيعرض خارج السباق الرمضاني، والذي من المقرر عرضه في يناير المقبل.

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