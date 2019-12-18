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"الشبانة" يأمر بفتح تحقيق في ملابسات ما حدثت بأحدى البرامج الرياضية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:17 م
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وزير الإعلام السعودي - تركي الشبانة
وزير الإعلام السعودي - تركي الشبانة
الفجر السعودي
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أمر وزير الإعلام السعودي الدكتور تركي بن عبدالله الشبانة، مساء اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدثت بأحدى البرامج الرياضية، التي تبث عبر باقة قنوات المملكة العربية السعودية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "تود الهيئة أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة أمس الثلاثاء، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة".

وزارة الإعلام السعودية
مهمتها التعريف بالهوية السعودية والمحافظة عليها، ونقل الصورة الحقيقية لأسلوب حياة السعوديين، مع إبراز إنجازات الدولة ومواقفها الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التصدي لكافة الأخبار التي تتناقض مع الصورة الحقيقية، كما تُشرف على الصحف والمجلات والقنوات وجميع الوسائل الإعلامية الأخرى، ويتولى وزارتها تركي بن عبدالله الشبانة.

تركي الشبانة
وزير الإعلام السعودي منذ 27 ديسمبر 2018، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التلفزيون في مجموعة "روتانا"، اختارته مجلة "فارايتي" الأمريكية ضمن أقوى 500 شخصية عاملة في الإعلام حول العالم.

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الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام المملكة الشبانة السعودية البرامج الرياضية

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