"الشبانة" يأمر بفتح تحقيق في ملابسات ما حدثت بأحدى البرامج الرياضية





أمر وزير الإعلام السعودي الدكتور تركي بن عبدالله الشبانة، مساء اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدثت بأحدى البرامج الرياضية، التي تبث عبر باقة قنوات المملكة العربية السعودية.





وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "تود الهيئة أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة أمس الثلاثاء، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة".





وزارة الإعلام السعودية مهمتها التعريف بالهوية السعودية والمحافظة عليها، ونقل الصورة الحقيقية لأسلوب حياة السعوديين، مع إبراز إنجازات الدولة ومواقفها الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التصدي لكافة الأخبار التي تتناقض مع الصورة الحقيقية، كما تُشرف على الصحف والمجلات والقنوات وجميع الوسائل الإعلامية الأخرى، ويتولى وزارتها تركي بن عبدالله الشبانة.

