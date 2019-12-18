أول رد فعل من فالفيردي تعادل برشلونة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو

تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عقب تعادل فريقه أمام ريال مدريد مساء اليوم بالكلاسيكو والذي أقيم على ملعب كامب نو.



وقال فالفيردي عقب نهاية المباراة :"كانت نقطة بمجهود كبير من الطرفين، أمام خصم قوي، بعض الفترات سيطروا وكان لديهم فرص، ونحن أيضا كان لدينا فرص".



وأضاف :"نعم هذه حقيقة ريال مدريد سيطر أكثر، ضغطوا عاليا ووجدنا صعوبات بالخروج بالكرة، وكان لدينا فرصا خطرة، ولكن هم خرجوا بالأظهرة، والتسديد من الخارج".



وأشار :"راكيتيتش يمكنه أن يلعب في مركز بوسكيتس، وبوسكيتس يعاني من الأنفلونزا، لو كنا احتجناه كان سيلعب".



وزاد :"كانت بعض اللحظات تغلبنا على ضغطهم العالي، وكان يمكن أن نحقق شيئا، وأحيانا واحد ضد واحد صعبا".



وعن ركلة الجزاء الذي طلب لاعبو ريال مدريد احتسابها :"لا أدري عن ماذا يتحدثون عن ركلات جزاء، مثلا ضربة جزاء لم تحتسب أمام سوسيداد، ولم يحدث شيء، وهناك ركنيات تحدث فيها حركات كثيرة ولا تحتسب ركلات جزاء، لم أشاهد أي شيء".



وأوضح :"عندما نتخطى الخط الاول لريال مدريد لم نتمكن من إخراج الكرة، واإضا لم نتمكن من إيققاف تقدم الأظهرة، ولكن كان لدينا بعض الفرص، التي يمكن أن تشكل خطورة".



وزاد :"لدينا عمل كبير لنقوم به ، كانت هناك بعض الحظات التي كنا نتغلب على الضغط العالي وكان يمكن أن نحقق شئ".