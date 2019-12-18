راكيتيتش: التعادل نتيجة عادلة.. ومشوار الدوري مازال طويلا

أعرب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، عن رضاه بتعادل فريقه اليوم أمام ريال مدريد، في إطار مؤجلات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.



