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راكيتيتش: التعادل نتيجة عادلة.. ومشوار الدوري مازال طويلا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:19 م
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بوابة الفجر
وسام محمد
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أعرب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، عن رضاه بتعادل فريقه اليوم أمام ريال مدريد، في إطار مؤجلات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

برشلونة تعادل أمام ريال مدريد سلبيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ستاد كامب نو.


وقال راكيتيتش عقب اللقاء: "أعتقد أننا قدمنا مباراة مميزة اليوم، كان ينقصنا اللمسة الأخيرة أمام مرمى ريال مدريد".


وأشار إلى: " نتيجة المباراة كانت عادلة في النهاية، التعادل نتيجة مستحقة للفريقين".


وواصل: "فريق ريال مدريد يتميز في الكرات العرضية، لكننا تعاملنا معها بشكل إيجابي خلال اللقاء".


وأتم: "مشوار الدوري مازال طويلا، وأمامنا مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة".


ويتصدر برشلونة جول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي يمتلك نفس النقاط.

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