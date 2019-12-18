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أصغر مطور برامج بالعالم: "بدأت في إنشاء المواقع الإلكترونية منذ التاسعة"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:21 م
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يوما سورينتو
يوما سورينتو
أمنية فوزي
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قال يوما سورينتو، أصغر مطور برامج في العالم، وأحد المشاركين في منتدى شباب العالم، إنه بدأ في التاسعة من عمره بالعمل في المواقع الإلكترونية، ثم بالعمل في التطبيقات، لافتًا إلى أنه خضع لاختبار الذكاء وكانت النتائج جيدة جدًا.

وأضاف "سورينتو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc" مساء اليوم الأربعاء، أنه تعلم عن طريق التجربة والتعلم من الأخطاء، وأنه قام بتصميم أول موقع إلكتروني خاص به، وبه عدد من الألعاب.

وأشار إلى أن أول تطبيق قام به كان حاسبًا للأطفال تتعلم من خلالها الأرقام، واستخدم تطبيقات صوتية بصوته، وأن أحدث تطبيق قام بتطويره يتعلق بألعاب الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى أنه قام بعمل تطبيق لإبداع الشركات.
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يوما سورينتو منتدي العالم أخبار مصر

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