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عاجل - أول تعليق من زيدان عقب تعادل ريال مدريد أمام برشلونة بالكلاسيكو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:18 م
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زيدان
زيدان
علي نبوي
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على أن فريقه كان يتطلع لتحقيق الفوز في مباراة فريقه اليوم أمام برشلونة بكلاسيكو الأرض.

وتعادل ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء أمام برشلونة على ملعب "كامب نو" في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني "الليجا".

وأضاف زيدان عقب نهاية المباراة :"قمنا بعمل كبير، ونستحق أكثر، ولكن هذه كرة القدم، ولكن نحن سعداء بالأداء، ملعب كامب نو صعب، وفي أي لحظة البارسا يمكن أن يفعل شيئا، ولكن نقصنا الهدف".

وتابع :"كنا نريد الفوز، ولكن هذه كرة القدم، كان علينا أن نتحلى بالصبر مع مرور المباريات، ولدينا فريق جيد، ويمكن أ نتحسن أكثر، ونأمل أن تستمر الأمور بإيجابية".

وأشار :"قالوا لي أننا نستحق ركلتي جزاء في الشوط الأول، ولكن أنا شخصيا لم أشاهد ذلك".

وأوضح :"نعرف أن ملعب الكامب نو صعب وفي أي وقت برشلونة يستطيع فعل شيء".

وأتم حديثه :": نحن نواصل العمل وكل يوم نتطور ، كان علينا أن نتحلى بالصبر ، وتدريجيًا يتطور المستوى، لدينا فريق جيد، ونعرف بأنه كان بإمكاننا أن نتحسن ، هذا ما نحاول فعله".
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