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بعد انتهاء الكلاسيكو.. حسم مصير فالفيردي وزيدان مع برشلونة وريال مدريد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:15 م
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برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
عبدالقادر عرابي
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انتهت منذ قليل أحداث مباراة "كلاسيكو الأرض" بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المؤجل بينهما منذ الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدها ملعب كامب نو بمدينة برشلونة عاصمة اقليم كتالونيا.

جاءت المباراة حماسية في معظم أوقاتها، مع تفوق نسبي لكتيبة زين الدين زيدان التي هددت مرمى البارسا في أكثر من مناسبة، وألغي هدف لريال مدريد سجله حاريث بيل بداعي التسلل.

وكان نجوم المباراة خطي دفاعي الفريقين، كليمون لونجليه وجيرارد بيكيه من جانب برشلونة، ورافائيل فاران وسيرخيو راموس من جانب ريال مدريد.

مصير زيدان وفالفيردي بعد المباراة
وكان يمكن أن يسبب فوز أحد الفريقين بالمباراة بالإطاحة بمدرب الفريق الآخر، لا سيما إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، كون المباراة على ملعب كامب نو، وفي ظل الضغوط الشديدة عليه من قبل المباراة.

لكن نتيجة التعادل مرضية لجميع الأطراف، وبالتالي من المقرر أن يبقى زين الدين زيدان في موقعه كمدرب لريال مدريد، وإرنستو فالفيردي مدرباً لبرشلونة حتى إشعار آخر.

كما سيتواصل الصراع الشديد بين لفريقين على صدارة الدوري الإسباني، حيث رفع كل منهما رصيده للنقطة 36، وبقي برشلونة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة نادي ديبورتيفو ألافيس السبت المقبل في الجولة 18 من الدوري الإسباني بملعب كامب نو، بينما يستضيف ريال مدريد فريق أتليتيك بلباو الأحد المقبل في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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كلاسيكو الارض فالفيردي زيدان ريال مدريد برشلونة

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