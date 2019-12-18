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اتحاد العمال: لا يوجد إحصائيات بحجم العمالة غير المنتظمة في مصر (فيديو)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:15 م
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مجدي البدوي
مجدي البدوي
داليا الحسين
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قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه لا يوجد إحصائيات بحجم العمالة المؤقتة وغير المنتظمة في مصر، متوقعا أن تكون أعداد العمالة حوالي 30 مليون مواطن، متابعًا: "في ناس بتشتغل في الشارع منعرفهمش".

وأضاف " البدوي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، مساء الأربعاء، أنه لا بد من توفير حياة كريمة للعمالة المؤقتة؛ لأنهم يفتقدون الحياة، متابعًا: "نعمل على توفير حياة اجتماعية كريمة للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة".

وأشار إلى أن رعاية العمالة غير المنتظمة هدف قومي، خاصة فئات أولى بالرعاية، ويتم تقديم أفكار من أجل تقديم الرعاية للعمالة غير المنتظمة في مناقشات قانون العمل، متابًعا: "إعانة البطالة ستكون الحل الأقرب في المستقبل القريب للعمالة غير المنتظمة، وستكون لفترة محددة لحين البحث عن فرصة عمل أخرى، وإثبات جدية البحث عن فرصة عمل."
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