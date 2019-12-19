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الفقي: مصر تتقدم ولا يستطيع جاحد أن ينكر هذا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن منتدى شباب العالم يعمل على احداث بعض الروابط مع الدول الأخرى، وترسيخ العلاقات مع بعض الدول.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن منتدى شباب العالم فرصة لإظهار حجم التقدم التقني الذي وصلت إليه مصر وللإطلاع على الثقافات المختلفة، معقبًا: "مصر الآن في حالة تقدم حقيقي، ولا يستطيع جاحد أن ينكر هذا الأمر، صحيح هناك معناة في ارتفاع الأسعار، ولكن هناك تقدم في كافة المجالات"

وأشار إلى أن مصر بالنسبة للدول الإفريقية هامة، وزيارتهم لمصر على خلفية منتدى شباب العالم، سيكون له أثر على المدى الطويل.
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