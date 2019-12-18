Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الاسباني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:14 م
Advertisements
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
علي ماهر حلمي
Advertisements
يستضيف يوم السبت المقبل نادي برشلونة علي ارضه ووسط جماهيره نظيره فريق يبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي برشلونة و نظيره نادي يبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثالث بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

يذكر أن نادي برشلونة قد تعادل سلبيا أمام نظيره نادي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الاسباني الممتاز لدواعي أمنية في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساءا الأربعاء علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ليتقاسم الفريقين صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 17 جولة من عمر البطولة.

ويدخل نادي برشلونة المباراة ويسعي لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول علي الثلاث نقاط للبقاء في صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يرغب نادي ديبورتيفو ألافيس في الحصول علي نتيجة إيجابية للابتعاد عن مناطق الخطورة في جدول ترتيب البطولة الاسبانية.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 4 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول ضد مونتيري

منذ 37 دقيقة

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
08:10 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

07:04 م

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

07:12 م

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

09:13 م

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

09:15 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status