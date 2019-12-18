نجم برشلونة يوجه رسالة قوية لفاران بعد الكلاسيكو





أكد اللاعب الكرواتي ايفان راكتيتش لاعب فريق برشلونة الإسباني، إن مباراة ريال مدريد دائما ما تعد من أصعب المواجهات التي تُلعب في كرة القدم، مشيراً إلى أن مثل هذة المباريات تحسم بتفاصيل صغيرة.





وتعادل فريق برشلونة مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





وقال ‏راكيتيتش في تصريحات صحفية عقب المباراة : "هذه هي مباريات الكلاسيكو التي نعرفها، والشوط الأول كان لديهم فرص اكثر، وكان صعبا، وهم أقوياء جدًا في الكرات الطويلة، ونحن كان لدينا فرص لنتقدم، وكانت مباراة تستحق ان نرى فيها اهداف".





وواصل : "‏النتيجة عادلة، والعمل ايجابي، وكان ينقصنا اللمسة الاخيرة للتسجيل، ونحن فخورين بعمل الفريق، ‏وكان يجب أن نتحلى بالهدوء اكثر في اخراج الكرة، وعندما تلعب واحد ضد واحد تصعب الحلول، وفي الشوط الثاني تحسنا، وعملنا كمجموعة ونحن سعداء".





وتابع عن تحدث فاران بشأن التحكيم: "‏انا احترم فاران ويجب ان لا نتحدث عن ركلة جزاء، كانت مباراة قوية من الطرفين، ويجب مساندة بعضنا البعض، ودائما نقاتل من اجل نفس الهدف".





ومازال فريق برشلونة يحل في صدارة الدوري الاسباني بعد التعادل امام ريال مدريد برصيد 36 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني، حيث يمتلك البارسا للصدارة بسبب كثرة الأهداف فقط عن الفريق الأبيض.



