ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الكلاسيكو

انتهت مباراة برشلونة وريال مدريد فى قمة الدوري الإسبانى والتى أقيمت اليوم على ملعب كامب نو بالتعادل السلبي بذون أهداف بعدما فشل رفاق ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد فى تسجيل أى أهداف خلال المباراة.





واستمر الفريقين فى التعادل بعدما تعادل البارسا اللقاء الماضي أمام ريال سوسيداد بهدفين لكل فريق بينما تعادل ريال مدريد أمام فالنسيا بهدف لكل فريق، ليتقاسم الفريقين صدارة الليجا الإسبانية.





ومازال كريم بنزيما لاعب ريال مدريد متصدر هدافي الدوري الإسبانى برصيد 15 هدف فى المركز الأول يليه منافسة شرسة من قائد برشلونة ليونيل ميسي.





ترتيب هدافي الدوري الإسبانى بعد تعادل برشلونة وريال مدريد

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 15 هدف

ليونيل ميسي لاعب برشلونة 12 هدف

لويس سواريز لاعب برشلونة 9 أهداف

جيرلرد مورينو لاعب فياريال 8 أهداف

أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي 8 أهداف

لورين مورون لاعب ريال بيتيس 8 أهداف

لوكاس بيريز لاعب ألافيس 8 أهداف

ويليام خوسيه لاعب ريال سوسيداد 7 أهداف

خوسيلو لاعب الافيس 7 أهداف

أنطوان جريزمان لاعب برشلونة 6 أهداف

كارل توكي إيكامبي لاعب فياريال 6 أهداف

ألفارو موراتا لاعب اتليتكو مدريد 6 أهداف

دانييال باريخو لاعب فالنسيا 6 أهداف

جوميز لاعب فالنسيا 6 أهداف

انتى بوديمير لاعب مايوركا 6 أهداف

ازيجيل افيلا لاعب اوساسونا 6 أهداف

خواكين لاعب ريال بيتيس 6 أهداف

روجر مارتى لاعب ليفانتى 6 أهداف

ميكيل اوارزيبال لاعب ريال سوسيداد 6 أهداف

اياجو اسباس لاعب ريال سوسيداد 6 أهداف