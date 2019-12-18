Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل ضد برشلونة real madrid

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:02 م
Advertisements
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
حسام مجدي
Advertisements
انتهت منذ قليل مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني بين نادي برشلونة ونادي ريال مدريد بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب كامب نو.

ملخص مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
وكانت المباراة هجومية بشكل قوي بين الفريقين ولكن كانت السيطرة الأكبر بشكل واضح لنادي ريال مدريد وظل كلا الفريقين يهددان مرمى بعضهم البعض ولكن دون تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة
ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي أتلتيك بلباو الإسباني يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي برشلونة يوم السبت في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

ترتيب ريال مدريد وبرشلونة عقب مباراة اليوم
وبنتيجة مباراة اليوم يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي برشلونة إلى 36 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن.

بينما يأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 36 نقطة أيضا من أصل 17 مباراة خاضها الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ريال مدريد موعد مباراة برشلونة كلاسيكو الارض برشلونة وريال مدريد

أخبار تهمك

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 5 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 4 ساعات

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول ضد مونتيري

منذ 34 دقيقة

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

شوت NQW مشاهدة مباراة ريال مدريد والافيس بث مباشر YALLA Real Madrid كورة لايف اونلاين bein SPORTS ماتش الريال NOW

كورة لايف Messi مشاهدة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد بث مباشر YALLA MATCH كورة لايف رابط برشلونة LIONEL MESSI جول PLUS

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد اسبانيول بث مباشر REAL MADRID LIV

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول real madrid vs espanyol live FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش ريال مدريد GOAL HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر REAL Madrid live match يلا شوت ماتش ريال مدريد الهدف الأول plus

« يلا شوت BARCA» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش برشلونة beIN SPORT اونلاين

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
08:10 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

07:04 م

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

07:12 م

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

09:13 م

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

09:15 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status