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مصطفى الفقي: حرب مصر على الإرهاب لن تتوقف الآن

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:47 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن وضع ليبيا يمثل هاجس لكل المصريين، وأحد الاهتمامات الرئيسية للدولة المصرية، خاصة أنها تعتبر ملاذ لتنظيم داعش وبعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية،.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن وجود ازدواج في الحكومة والبرلمان في ليبيا، أمر يُؤرق الدولة المصرية كثيرًا، خاصة أن القاهرة لديها حدود مشتركة مع طرابلس.

وتابع أن مصر في حرب ضروس ضد الإرهاب، ومقاومة جادة وحاسمة لن ولم تتوقف خلال هذه الفترة، مضيفًا أن لديه حرص شديد للحديث مع الشباب على المعاناة التي يشعر بها من تأزم الوضع في العالم العربية، ويحاول أن يشركهم في القرار الذي يجب أن يتخذ.
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