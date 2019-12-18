إلزام جامعة القناة بدفع ٣١٧ ألف جنيه لصندوق العلوم التكنولوجية



وحسب ما تبين من أوراق فإنه في إطار قيام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بدورة في تمويل البحث العلمي، ابرم عقد منحة بحثية بينه، بينها وبين جامعة قناة السويس وفريق إدارة المشروع البحثي، وقد تعاهدت الأطراف تنفيذ المشروع علي اكمل وجه ممكن، وتعهد الصندوق بتقديمها علي اقساط ومقدراها ٦٣٣،٨٤٠، الي ان محلس إدارة الصندوق قرر إيقاف المشروع واسترداد التمويل بالكامل، وذلك بسبب سفر الباحث الرئيسي للمشروع الي الخارج اثناء فترة سريان المشروع دون اخبار الصندوق واخذ موافقته.





كما أنه لم يلتزم بتقديم التقارير الفنية والمالية الخاصة بالمشروع، هو ما يتنافي مع البنود المذكورة بالعقد، وبناء عليه طالب الصندوق جامعة قناة السويس برد تمويل المشروع بالكامل وهو المبلغ الملزمه برده كأقساط تحصلت عليها من الصندوق.



انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي إلزام جامعة قناة السويس بدفع مبلغ ٣١٧ الف جنيه، الي صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وذلك قيمة ما صرفه الصندوق تمويلا للمشروع البحثي الذي يطلق عليه "السيتوكنات المعدلة للمناعة" وإمكانية استخدامها للتنبوء المبكر للاستجابة للعلاج بمضادات الفيروسات في حالات الاصابة بالفيروس الكبدي "فيروس سي" من النوع الجيني الرابع لدي المرضي المصريين.