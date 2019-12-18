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اتحاد الكرة بتخذ خطوة جديدة بشأن تطبيق تقنية الـ"VAR"

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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تقنية الفار
تقنية الفار
محمد جمال
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إتخذت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى خطوة هامة وجديدة بشأن تطبيق تقنية حكم الفيديو " VAR" فى بطولة الدوري المصري.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية للحصول على الموافقة بشأن الإجراءات القانونية والمالية لإتمام التعاقد مع إحدى الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع تقنية حكم الفيديو ال VAR وفقا للاشتراطات المطلوبة من الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالشركات المنفذة وتفاصيل تطبيق التقنية .


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة أعمال الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني الذي تطرق أيضا إلى ماتم من مفاوضات بشأن الكرة الموحدة لمسابقة الدوري التي سيتم العمل بها بدءا من الدور الثاني للمسابقة.


اتحاد الكرة يكرم المنتخب الأولمبي

كما تناول الاجتماع الترتيبات النهائية لحفل تكريم المنتخب الأوليمبي بالتنسيق مع شركة برزينتيشن والذي تحدد موعدا له يوم 3 يناير المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى احتفالا بفوز المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.


فيما تقرر مخاطبة الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بسرعة تسوية مديونياتها لدى الاتحاد قبل حلول شهر يناير المقبل حتى لا يتم إيقاف القيد للأندية التي لم تسدد مديونياتها.

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