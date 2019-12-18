هكذا روجت نداء شرارة لحفلها بالإمارات

روجت الفنانة نداء شرارة، لحفلتها المقرر إقامته غدًا يوم الخميس، الموافق 19 من ديسمبر، في فندق انتركونتيننتال فستيفال بدبي الإماراتية .



حيث شاركت الفنانة الشابة، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت الفنانة الأردنية، فيديو لبروفة حفل الغد في مدينة دبي الإماراتية، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الفيديو.



علقت "شرارة" على الفيديو: "يحدث الآن بروفات حفل بكرة الساعة ٩ مساءاً فندق انتركونتيننتال مؤسسة سلطان على بن العويس.. بانتظاركم" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .



حيث ظهرت نداء شرارة،مرتدية جاكيت اوڤ وايت، ذات أكمام طويلة، وطرحة أسود، وبنطلون جينز أزرق كحلى، وانتعلت شوز أسود، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .



طرحت الفنانة نداء شرارة، أغنية"حكايتي" من كلمات الاغنية الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياشى .