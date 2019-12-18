Advertisements
Advertisements
Advertisements

هكذا روجت نداء شرارة لحفلها بالإمارات

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:00 م
Advertisements
نداء شرارة
نداء شرارة
رباب مصطفي
Advertisements
روجت الفنانة نداء شرارة، لحفلتها المقرر إقامته غدًا يوم الخميس، الموافق 19 من ديسمبر، في فندق انتركونتيننتال فستيفال بدبي الإماراتية .

حيث شاركت الفنانة الشابة، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة الأردنية، فيديو لبروفة حفل الغد في مدينة دبي الإماراتية، على حسابها الشخصي"إنستجرام"، وتفاعل معاها جمهورها، وتبادل النشطاء التعليقات على الفيديو.

علقت "شرارة" على الفيديو: "يحدث الآن بروفات حفل بكرة الساعة ٩ مساءاً فندق انتركونتيننتال مؤسسة سلطان على بن العويس.. بانتظاركم" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .

حيث ظهرت نداء شرارة،مرتدية جاكيت اوڤ وايت، ذات أكمام طويلة، وطرحة أسود، وبنطلون جينز أزرق كحلى، وانتعلت شوز أسود، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .

طرحت الفنانة نداء شرارة، أغنية"حكايتي" من كلمات الاغنية الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياشى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني التفاع أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر| LIVE أهداف ليفربول MO SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الكلاسيكو Barcelona vs Real Madrid live stream watch today

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول ضد مونتيري

منذ 34 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الريال قناة مفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

منذ ساعتين

كورة لايف CALSICO مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر KORA STAR يلا شووت NOW رابط ماتش برشلونة NQW

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول YALLA LIVERPOOL

منذ حوالي 5 ساعات

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot بلس Spanish La Liga

منذ ساعة و 21 دقيقة

لايف (yalla shoot) .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الاربعاء live

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت MATCH ONLINE مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري تغطية حية "0-0" عبر ALKASS HD 3

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تغازل جمهورها بإطلالة جديدة (صور)

نداء شرارة تكشف عن تفاصيل أغنية "حكايتي" وموعد طرحها!

تفاصيل أغنية نداء شرارة الجديدة "حكايتي"

نداء شرارة تطرح أغنيتها الجديدة حكايتي (فيديو)

صبا مبارك تتحدى الطقس بإطلالة صيفية

بملابس رياضية.. ريم مصطفى في أحدث ظهور لها على إنستجرام

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
08:10 م

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم real madrid vs barcelona

بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا متابعة حية ومباشر "0-0" MESSI

07:04 م

LIVE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم الأربعاء 18 / 12 / 2019 PLUS

07:12 م

live| يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot ميسي

09:13 م

LIVE يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر الكلاسيكو الأسطورة لايف الشوط الاول Yalla shoot الآن

09:15 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status