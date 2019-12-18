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بعد الفوز على سامبدوريا .. بوفون يعادل رقم أيقونة ميلان، وساري يحقق الفوز رقم 100

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:52 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزاً صعباً على مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطال، وذلك بملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى الإيطالية.


سجل أهداف يوفنتوس النجمين باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو، فيما سجل هدف سامبدوريا جيانلوكا كابراري.


رقم تاريخي لبوفون

لعب أسطورة حراسة مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون المباراة رقم 647 له في تاريخه في الدوري الإيطالي.


وعادل بوفون رقم أسطورة نادي ميلان السابق باولو مالديني، وبالطبع سيكون الرقم مرشحاً للزيادة في المستقبل، لينفرد بوفون بالرقم التاريخي لأكثر لاعب شارك في الكالتشيو.


قائمة أكثر خمس لاعبين من حيث المشاركة في الدوري الإيطالي.


1- بوفون 647 مباراة

2- باولو مالديني 647 مباراة

3- فرانشيسكو توتي 619 مباراة

4- خافيير زانيتي 615 مباراة

5- جيانلوكا باليوكا 592 مباراة


كما حقق اليوم المدرب ماوريسيو ساري الفوز رقم 100 له في تاريخه في الدوري الإيطالي في المباراة رقم 169 مع أندية إيمبولي ونابولي ويوفنتوس.


ويحتل يوفنتوس بفضل هذا الفوز قمة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

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