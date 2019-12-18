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حصاد الجولة الـ 9 في مجموعة بحرى بالقسم الثاني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:58 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أقيمت 6 مباريات في الأسبوع التاسع للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني
إذ شهدت تلك الجولة تحقيق 4 انتصارات وتعادل إيجابي ايجابى بينما ألغيت مباراة الحمام مع بيلا .

شهدت اللقاءات أحراز 17 هدف منهم 8 في الشوط الأول مقابل 9 أهداف في الشوط الثاني.

أكبر فوز كان من نصيب المنصورة على دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفاز فاركو على الرجاء بثلاثة أهداف نظيفة.

ثم احتساب 4 ركلات جزاء ثم تسجيلهم عن طريق وحيد محسن لاعب دمنهور ركلتين في لقاء المنصورة، أحمد هريسه لاعب المنصورة في نفس اللقاء، وزيكو لاعب بلدية المحلة في مباراة غزل المحلة.

وقام الحكم محمود عاشور بطرد رضا عبد العال المدير الفني للبلدية، ومعاونه محمد الواعر المدرب العام بجانب طرد علاء شعبان لاعب البلدية وخالد كساب لاعب غزل المحلة خلال نفس الشوط.

أهداف ونتائج الجولة الـ 9

ألغى الحكم أحمد صالح مباراة الحمام مع بيلا بعد بدايتها ب5 دقائق بعد سقوط أكثر من لاعب بعد أن إحراز مهنا منصور هدف أول للفريق الحمام في الدقيقة الثالثة مما اضطر الحكم لإلغاء المباراة لعدم اكتمال العدد القانونى يذكر أن بيلا حضر اللقاء بـ 7 لاعبين فقط بعد اضراب لاعبي بيلا بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية.

فاز فريق فاركو على فريق الرجاء بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف هشام فتح الله ويحي زكريا وعلى بهيج.

وفاز فريق غزل المحلة في دربي الغربية على فريق بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الغزل خالد رسلان وخالد الاخميمي/ وسجل هدف البلدية زيكو من ضربة جزاء.

وفاز فريق دكرنس على فريق أبو قير بهدفين مقابل هدف سجلهما عماد حلمي والسيد كناشه وسجل هدف أبو قير محمد عبد الله.

وحقق فريق المنصورة فوزاً مهماً على فريق دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل أهداف المنصورة أحمد هريسه ومحمود توكل وعبد السميع ابراهيم وسجل هدفين دمنهور من ركلتي جزاء عن طريق اللاعب وحيد محسن.

وتعادل المالية مع الأوليمبي بهدف لكل منهما، حيث تقدم المالية بهدف عبد الله السيد وتعادل الأوليمبي بهدف محمد أسامة حناكه في الشوط الأول.


ترتيب مجموعة بحرى

1- فاركو 21 نقطة
2- غزل المحلة 17 نقطة
3- الرجاء 15 نقطة
4- دمنهور 14 نقطة
5- دكرنس 14 نقطة
6- أبو قير 12 نقطة
7- بلدية المحلة 12 نقطة
8- الأوليمبي 11 نقطة
9- الحمام 11 نقطة
10- المنصورة 10 نقاط
11- المالية 4 نقاط
12- بيلا 4 نقاط
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